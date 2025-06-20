NBA’de şampiyon son maça kaldı

NBA final serisinde heyecan 6. maçla devam etti. Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse’da oynadığı Oklahoma City Thunder’ı 108-91’lik skorla mağlup etti ve seriyi 3-3’e getirdi.
Indiana’da Obi Toppin 20 sayı, Andrew Nembhard 16 sayıyla oynarken, Pascal Siakam da 16 sayı, 13 ribaund ile double double yaptı. Oklahoma’da ise Shai Gilgeous-Alexander 21 sayı ve Jalen Williams da 16 sayıyla mücadele etti.
Seride son karşılaşma, Oklahoma City Thunder’ın evinde 23 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00’te oynanacak ve kazanan şampiyon olacak.
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