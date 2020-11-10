NBA'de sezon 22 Aralık'ta başlıyor

NBA'in resmi sitesinden yapılan açıklamada sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı duyuruldu. NBA yönetimi ile Basketbol Oyuncular Birliği arasında prensip anlaşmasına varıldı. Anlaşma, Lig Yönetimi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Buna göre sezon 22 Aralık Salı günü başlayacak. Detayları konusunda görüşmelerin sürdüğü plan çerçevesinde 18 Kasım'da draft ve 1 Aralık'ta da hazırlık kamplarının başlaması bekleniyor.

Alınan kararlar şöyle:

Her takım 72 maç oynayacak. Sezonun tamamı ve yayın programı ilerleyen zamanda açıklanacak.

Taraflar basketbolla ilgili gelir dağılımı ile ilgili yeni bir sistem kullanacak. Oyuncu tazminatı, herhangi sezonda belirlenen payı aşması durumunda standart yüzde 10'luk emanetin ötesinde gerekli maaş indirimleri o sezona ve sonraki iki sezona yayılacak.

Her sezonda maksimum maaş indirimi en fazla yüzde 20 olabilecek.

Maaş sınırı 109.15 milyon Dolar'da ve Vergi Oranı 132.627 milyon Dolar olacak. Bir sonraki sezondaki NBA Toplu İş Sözleşmesi'nde, En yüksek maaş ve Vergi Oranı en az yüzde 3 ve en fazla yüzde 10 olabilecek.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım'da başlayacak, imzalar 22 Kasım 12.01'den itibaren atılmaya başlanacak.

İlk etapta ocak ayında başlaması planlanan NBA, 22 Aralık'ta başlarsa Noel dönemi maçları ve temmuz ayındaki Yaz Olimpiyatları öncesinde bitecek sezon ile 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir gelir sağlanması planlanıyor.

