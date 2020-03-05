SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor

NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor

NBA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Golden State Warriors'ta yıldız oyuncu Stephen Curry, uzun sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönecek.

NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 4 aydan uzun bir süredir forma giyemeyen Curry'nin tamamen iyileştiği ve takımının yarın Toronto Raptors'ı konuk edeceği karşılaşmada kadroda yer alacağı belirtildi.

Son 5 yıldır finale kalan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, Curry'nin sakatlığının ardından büyük düşüş yaşayarak bu sezon Batı Konferansı'nda 14 galibiyet ve 48 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Sezon başlarında takımının Phoenix Suns ile oynadığı maçta eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry, tedavi süreci boyunca bu sezon 58 maç kaçırdı.

NBA'de iki kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Curry, sezon başında forma giydiği 4 karşılaşmada 20,3 sayı, 6,5 asist ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Antetokounmpo yine yıldızlaştıAntetokounmpo yine yıldızlaştı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
golden state warriors stephen curry Amerikan Basketbol Ligi

En Çok Okunan Haberler

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

G.Saray'dan Ömer Bayram'a yeni imza

G.Saray'dan Ömer Bayram'a yeni imza

Falcao'ya sürpriz teklif

Falcao'ya sürpriz teklif

Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kobe Bryant'ın eşi Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Kobe Bryant'ın eşi Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

Ses kayıtları ortaya çıktı! Kobe...

Ses kayıtları ortaya çıktı! Kobe...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor

Curry sahalara geri dönüyor

NBA'de Nets forması giyen Caris LeVert'ten 51 sayı

NBA'de Nets forması giyen LeVert'ten 51 sayı

Miami Heat 105 - 89 Milwaukee Bucks

Miami Heat, lider Bucks'ı devirdi

Charlotte Hornets 85-93 Milwaukee Bucks (Antetokounmpo'dan 41 sayı, 20 ribaunt)

Antetokounmpo yine yıldızlaştı

NBA'den flaş koronavirüs duyurusu

NBA'den flaş koronavirüs duyurusu

NBA'de Houston Rockets uzatmada kazandı

Houston Rockets uzatmada kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.