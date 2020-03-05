NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 4 aydan uzun bir süredir forma giyemeyen Curry'nin tamamen iyileştiği ve takımının yarın Toronto Raptors'ı konuk edeceği karşılaşmada kadroda yer alacağı belirtildi.
Son 5 yıldır finale kalan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, Curry'nin sakatlığının ardından büyük düşüş yaşayarak bu sezon Batı Konferansı'nda 14 galibiyet ve 48 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Sezon başlarında takımının Phoenix Suns ile oynadığı maçta eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry, tedavi süreci boyunca bu sezon 58 maç kaçırdı.
NBA'de iki kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Curry, sezon başında forma giydiği 4 karşılaşmada 20,3 sayı, 6,5 asist ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
(AA)
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