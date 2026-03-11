SPOR

NBA'de tarihi gece! Bam Adebayo'dan akılalmaz rekor: Tam 83 sayı atarak Kobe Bryant'ı tahtından etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) akıllara durgunluk veren, tarihi bir performansa sahne oldu! Miami Heat'in yıldız oyuncusu Bam Adebayo, Washington Wizards karşısında tam 83 sayı atarak Wilt Chamberlain'in ardından NBA tarihinde bir maçta en çok sayı üreten ikinci oyuncu unvanını ele geçirdi. Efsanevi Kobe Bryant'ın 81 sayılık unutulmaz rekorunu geride bırakan Adebayo'nun bu inanılmaz performansı, dünya spor kamuoyunu adeta yerinden oynattı! İşte o rüya gibi gecenin detayları...

Emre Şen

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'in sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ettiği karşılaşma, basketbol tarihine altın harflerle yazıldı. Gecenin ve tarihin kahramanı ise sınırları zorlayan insanüstü performansıyla Bam Adebayo oldu.

KOBE BRYANT'IN EFSANE REKORU KIRILDI!

NBA de tarihi gece! Bam Adebayo dan akılalmaz rekor: Tam 83 sayı atarak Kobe Bryant ı tahtından etti 1

Sahaya adım attığı ilk saniyeden itibaren alev alev yanan yıldız oyuncu, maçı tam 83 sayı ile tamamlayarak inanılmaz bir eşiği aştı. Adebayo bu akılalmaz istatistiğiyle, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın 2006 yılında Los Angeles Lakers formasıyla Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayılık ikonik rekoru geride bıraktı.

NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atma rekoru ise 1962 yılında Philadelphia Warriors formasıyla New York Knicks potasına tam 100 sayı bırakan Wilt Chamberlain'de bulunuyor. Adebayo, Chamberlain'in hemen arkasına yerleşerek adını NBA tarihinin en büyük 2. skorer performansı olarak zirveye yazdırdı.

İLK ÇEYREKTE 31, DEVREDE 43 SAYI!

NBA de tarihi gece! Bam Adebayo dan akılalmaz rekor: Tam 83 sayı atarak Kobe Bryant ı tahtından etti 2

Washington Wizards savunmasını adeta tek başına çaresiz bırakan Bam Adebayo'nun periyotlara dağılan performansı da en az toplam skoru kadar dudak uçuklatıcıydı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan yıldız oyuncu, ilk çeyrekte 10/16 şut isabeti bularak sadece bu bölümde 31 sayı üretti.

Hız kesmeden devam eden Adebayo, soyunma odasına gidildiğinde 43 sayıya ulaşmıştı. Üçüncü çeyreğin sonunda tabelada 62 sayıyı gören yıldız isim, son çeyrekte de durmayarak maçı 83 sayıyla noktaladı ve dünya çapında basketbol gündeminin zirvesine oturdu.

