SON DAKİKA | TFF Başkanı 'Sıradaki gelsin' dedi, Uğurcan Çakır'dan jet cevap geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray'da, maç sonu açıklamaları gündeme damga vurdu! Karşılaşmayı tribünden izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iddialı "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin" sözlerine, Sarı-Kırmızılıların tecrübeli eldiveni Uğurcan Çakır'dan çok temkinli bir yanıt geldi.

Emre Şen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi dev bir avantajı cebine koyan Galatasaray'da, tarihi zaferin yankıları sürüyor. Karşılaşmanın ardından stadyum koridorlarında ve karma alanda yaşanan demeç trafiği, en az sahadaki mücadele kadar çok konuşuldu.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN İDDİALI ÇIKIŞ!

SON DAKİKA | TFF Başkanı Sıradaki gelsin dedi, Uğurcan Çakır dan jet cevap geldi 1

Nefes kesen mücadeleyi protokol tribününden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray'ın turu geçeceğine olan inancını net bir şekilde dile getirdi. Hacıosmanoğlu, kendisine yöneltilen tur şansı sorusuna son derece iddialı bir şekilde, "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin." ifadeleriyle yanıt vererek gündem yarattı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN TEMKİNLİ VE PROFESYONEL YANIT

SON DAKİKA | TFF Başkanı Sıradaki gelsin dedi, Uğurcan Çakır dan jet cevap geldi 2

TFF Başkanı'nın bu iddialı ve özgüven dolu sözleri, maçın kahramanlarından biri olan Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'a hatırlatıldı. Beyaz TV mikrofonlarına konuşan tecrübeli eldiven, zafer sarhoşluğuna kapılmadan son derece temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun sözleri üzerine gülümseyerek yanıt veren Uğurcan, "İnşallah… Maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama temennisi gerçekten güzel. İnşallah İngiltere'de de turu geçen taraf biz oluruz." diyerek turun henüz bitmediğinin altını çizdi.

"ÖNCE BAŞAKŞEHİR'İ DÜŞÜNÜYORUZ"

SON DAKİKA | TFF Başkanı Sıradaki gelsin dedi, Uğurcan Çakır dan jet cevap geldi 3

Takımın önceliğinin şu an için Süper Lig olduğunu ve Liverpool rövanşını bir süreliğine rafa kaldırmaları gerektiğini vurgulayan başarılı kaleci, "Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bugün yine mükemmeldiler. Önemli bir galibiyet aldık ama şimdi bunu hemen unutup cumartesi günkü Başakşehir maçına odaklanacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

