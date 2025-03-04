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NBA'de Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 10:22
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 137-128 yendi.

NBA'de Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi

NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets'ı ağırlayan Batı Konferansı lideri Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performansıyla kazanarak sezonun 50. galibiyetini aldı.

Gilgeous-Alexander, bu sezon 4. kez bir maçta 50 ve üstü sayıya ulaştı. Ev sahibi ekipte Jalen Williams 24 ve Cason Wallace 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 24. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Cam Whitmore 27 ve Reed Sheppard 25 sayıyla oynadı. Konuk takımda milli basketbolcu Alperen Şengün, Amen Thompson, Dillon Brooks, Fred VanVleet ve Tari Eason, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 2 RİBAUNT, 1 BLOK

Portland Trail Blazers, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 119-102 yendi.

Konuk ekip Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 34 ve Shaedon Sharpe'ın 20 sayısı, sezonun 28. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 39. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Andre Drummond 25 ve Justin Edwards 16 sayı üretti. Adem Bona ise 7 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 102-119

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 101-119

Miami Heat-Washington Wizards: 106-90

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 130-132

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 137-128

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 98-122

Utah Jazz-Detroit Pistons: 106-134

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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