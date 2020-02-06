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NBA'de Toronto Raptors, tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı

NBA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

NBA'de Indiana Pacers'ı 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 12 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'de Toronto Raptors, tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, bitime 2,5 dakika kala 10 sayı geride olduğu Pacers mücadelesini, seyircisinin de desteğiyle 119-118 kazandı.

TORONTO RAPTORS'TAN BİR İLK

Kulüp tarihinde ilk defa peş peşe 12 maç kazanan Raptors'ta Kyle Lowry 32 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Serge Ibaka 30 sayı, 7 ribaunt ve Pascal Siakam 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üretti.

Pacers 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Malcolm Brogdon, 22 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Justin Holiday ve 15 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Domantas Sabonis'in gayreti, galibiyete yetmedi.

JOKİC'TEN EŞİNE AZ RASTLANAN "TRİPLE DOUBLE"

Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Denver Nuggets, Utah Jazz'ı deplasmanda 98-95 mağlup etti. 30 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçen 10. oyuncu oldu.

Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Elgin Baylor, Karim Abdülcabbar, DeMarcus Cousins, Billy Cunningham, David Lee, George McGinnis ve Larry Foust başarmıştı.

CEDİ'DEN 11 SAYI

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 109-103 yenildikleri mücadeleyi, 11 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 116-108

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 119-118

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 129-88

Boston Celtics-Orlando Magic: 116-100

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-127

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 109-103

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 107-121

Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-98

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 128-111

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NBA indiana pacers toronto raptors

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