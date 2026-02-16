NBA’de Türk devrimi: Tarihe geçti! Alperen Şengün'den üst üste ikinci All-Star başarısı

NBA’de bu sezon da dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, kariyerinde bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Houston Rockets pivotu, NBA All-Star organizasyonunda ikinci defa forma giyen ilk Türk basketbolcu unvanını elde ederek tarih kitaplarına adını yazdırdı.

KISA SÜREDE ETKİ ETTİ!

Bu büyük etkinlikte özellikle Alperen Şengün sahne alarak dikkat çekti. Turnuva boyunca takımına önemli katkı veren Şengün, sınırlı sürede verimli bir performans ortaya koydu. Kısa süreli parkede oyun kurma, ribaund ve skor katkısıyla adından söz ettiren genç pivot, All-Star atmosferinde Türk taraftarlarına gurur yaşattı.

Milli basketbolcu, turnuvanın açılış karşılaşmasında yalnızca 3 dakika süre almasına rağmen istatistik kağıdına hızlı bir giriş yaptı. 4 ribaund ve 2 asistlik katkısıyla kısa sürede oyunun temposuna dahil olan Alperen, özellikle savunma ribaundlarındaki hareketliliği ve topu çabuk şekilde hücuma taşımasıyla fark yarattı.

Üçüncü maçta parkede 6 dakika kalan genç yıldız, bu kez 1 sayı, 1 ribaund ve 2 asist üretti. Skor üretiminden ziyade hücumun akışını yönlendiren bir rol üstlenen 22 yaşındaki pivot, pas trafiğini organize ederek takım arkadaşlarını pozisyona soktu.

Toplamda 9 dakikalık All-Star serüvenini 5 ribaund ve 4 asistle tamamlayan Alperen Şengün, Dünya takımında daralan rotasyona rağmen süreyi verimli kullandı. Kısıtlı dakikalarda bile oyuna dokunmayı başaran milli oyuncu, istatistikten çok oyun içi etkisiyle öne çıktı.

Bu başarı, Alperen’in dün olduğu gibi bugün de elit oyuncular arasında yer aldığını kanıtladı. Genç pivot, Rockets formasıyla sergilediği etkili performansların ardından All-Star arenasında boy göstererek hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada ses getirdi.