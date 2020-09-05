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NBA'de yılın altıncı adamı Montrezl Harrell

NBA HABERLERİ  | 05.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers forması giyen Montrezl Harrell, yılın altıncı adamı seçildi.

NBA'de yılın altıncı adamı Montrezl Harrell

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 63 maçta 18,6 sayı, 7,1 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla oynayan 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu Montrezl Harrell, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

Oylamada, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder ikinci, Harrell'ın takım arkadaşı olan ve geçen iki sezonda bu ödülü kazanan Lou Williams ise üçüncü sırada yer aldı.

(AA)

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