SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA efsanelerinden KC Jones hayatını kaybetti

NBA efsanelerinden KC Jones hayatını kaybetti

NBA HABERLERİ  | 26.12.2020 02:14 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones, yaşamını yitirdi.

NBA efsanelerinden KC Jones hayatını kaybetti

Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jones'un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Jones, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun kurucu olarak görev yapan Jones, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda da ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı.

Celtics'i 1983-1988 yıllarında çalıştıran Jones, başantrenör olarak iki şampiyonluk elde etmişti.

Basketbolda efsaneleşmiş isimlerin bulunduğu "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) yer alan Jones'un 25 numaralı forması ise 1967'de Boston Celtics tarafından emekli edilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Son şampiyon sezona yenilgiyle başladıSon şampiyon sezona yenilgiyle başladı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek
Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek
İstanbul için 'yağmur bombası' önerisi
İstanbul için 'yağmur bombası' önerisi
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Kadıköy'de gergin anlar! Caner Erkin...
Kadıköy'de gergin anlar! Caner Erkin...
Fenerbahçe maçı için kural hatası iddiası!
Fenerbahçe maçı için kural hatası iddiası!
İşte Falcao'nun yeni adresi...
İşte Falcao'nun yeni adresi...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA efsanelerinden KC Jones hayatını kaybetti
KC Jones hayatını kaybetti
NBA'de iki koronavirüs vakası
NBA'de iki koronavirüs vakası
NBA'de Morant'in 44 sayısı Grizzlies'e yetmedi
Morant'in 44 sayısı Grizzlies'e yetmedi
Son şampiyon Lakers sezona yenilgiyle başladı
Son şampiyon sezona yenilgiyle başladı
NBA'de koronavirüs vakası
NBA'de koronavirüs vakası
Antetokounmpo, NBA tarihinin en büyük sözleşmesini imzaladı!
NBA tarihinin en büyük sözleşmesini imzaladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.