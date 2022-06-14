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NBA'in eski yıldızı Delonte West, dilencilik yaparken görüntülendi! Gerçek ortaya çıktı...

14.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızı LeBron James'in eski takım arkadaşı Delonte West'in, ABD eyaleti Virginia'daki bir otoyolda yoldan geçenlerden para isterken görüntülendiği iddia edildi.

NBA'in eski yıldızı Delonte West, dilencilik yaparken görüntülendi! Gerçek ortaya çıktı...

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ABD'de gündeme oturdu. Cleveland Cavaliers'ın eski yıldızı Delonte West'in Alexandria şehrindeki bir otoyolda dilencilik yaparken görüntülendiği ileri sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre, Delonte West, elinde bir karton ile ABD sokaklarında dilencilik yapıyor. Haberde, basketbolseverlerin eski oyuncunun sağlığından endişe duyduğu belirtiliyor.

"BİPOLAR BOZUKLUK YAŞIYOR"

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West'in erkek kardeşi, 2016 yılında Daily Mail'e verdiği röportajda Delonte'nin bipolar bozukluktan muzdarip olduğunu söylemişti.

"Delonte West deli değil, uyuşturucu kullanmıyor" diyen Dimitri West, "Aklından tam olarak ne geçiyor bilmiyorum ama size güvende olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Ailem ona piyasadaki en iyi profesyonel yardımı sağlamaya çalışıyor" diye konuşmuştu.

İKİ YIL ÖNCE İSE DÖVÜLMÜŞTÜ

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2020 yılında ise Delonte West'in önce bir kişi tarafından dövüldüğü ardından da polis tarafından tutuklandığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. West’in hangi sebepten dolayı kavgaya karıştığı ve polisle neden tartıştığı bilinmezken içinde bulunduğu hâl basketbolseverleri endişelendirmişti.

LEBRON JAMES'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Boston Celtics, West'i 2004 yılının NBA Draftı'nda 24. sıradan seçmişti. Eski basketbolcu NBA kariyerinden önce St. Joseph's Üniversitesi basketbol takımının yıldız oyuncusuydu. ABD'li oyuncu NBA'de ise Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks takımlarının formasını terletti.

Delonte West ile LeBron James, 2008-2010 yılları arasında üç sezon Cleveland Cavaliers'ta takım arkadaşlığı yapmıştı. Washington doğumlu 38 yaşındaki oyuncu, 2011-12 sezonunun ardından NBA'e veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bipolar bozukluk NBA LeBron James
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