NBA'in 'ihtiyar delikanlısı' Dirk Nowitzki

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yıllar boyunca sergilediği istikrarlı ve üst düzey performansla göze çarpan Dallas Mavericks'in Alman oyuncusu Dirk Nowitzki, elde ettiği başarılarla adını tarihin en iyileri arasına yazdırdı.

Tek ayak üzerinde geri çekilerek yaptığı durdurulamaz atışlarla özdeşleşen Nowitzki, başarılarla dolu kariyerinde Dallas Mavericks kulüp tarihinin sayı, ribaunt, blok, serbest atış, iki ve üç sayı isabeti, en fazla forma giyme ve en fazla süre alma istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.

Sezon sonu basketbolu bırakması beklenen ve çıktığı karşılaşmalarda ayakta alkışlanarak onurlandırılan 40 yaşındaki Nowitzki, NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Bu sezon maç başına aldığı süre azalan ve farklı bir rol üstlenen Nowitzki, takımın geleceği olarak gösterilen Avrupalı oyuncular Luka Doncic ile Kristaps Porzingis'in gelişimine katkı sağlıyor.

SPORCU BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Hentbolcu bir baba ve basketbolcu annenin çocuğu olan Dirk Nowitzki, 19 Haziran 1978'de Almanya'nın Würzburg kentinde dünyaya geldi. Önceleri hentbol ve tenisle ilgilenen Nowitzki, 15 yaşında eski Alman milli basketbolcu Holger Geschwindner'in sayesinde şu an adı s.Oliver Baskets olan Würzburg takımıyla antrenmanlara başladı. Bir yıl sonra 1994'te o zamanlar ikinci ligde mücadele eden Würzburg'un A takımına seçilen Nowitzki, 2 metre 10 santimetrenin üzerindeki birçok oyuncunun aksine iyi bir şutör olduğu için forvet mevkisinde oynamayı tercih etti.