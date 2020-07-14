SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA kampında iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

NBA kampında iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

NBA HABERLERİ  | 14.07.2020 15:02 | Son Güncelleme

NBA'de yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

NBA kampında iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi.

ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi.

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak. Takımlar, sezon hazırlıklarını NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta sürdürüyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Brooklyn Nets'te yeni transferBrooklyn Nets'te yeni transfer
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Chuba Akpom için görüşmelere başlandı

Chuba Akpom için görüşmelere başlandı

Çılgın transfer teklifini açıkladı

Çılgın transfer teklifini açıkladı

G.Saray'da istifa kararı! Olay iddia

G.Saray'da istifa kararı! Olay iddia

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA kampında iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

NBA'de iki pozitif vaka daha

Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo sakatlandı

Lakers'ta Rajon Rondo sakatlandı

Russell Westbrook koronavirüse yakalandı

NBA'in yıldızı koronavirüse yakalandı

NBA'de Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

Brooklyn Nets'te yeni transfer

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA'de 9 pozitif vaka daha

NBA'de 16 oyuncuda koronavirüs tespit edildi!

NBA'de koronavirüs şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.