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NBA maçlarında koronavirüs sessizliği

NBA HABERLERİ  | 30.12.2020 13:45 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

NBA maçlarında koronavirüs sessizliği

NBA’de 2020-2021 sezonu geçen hafta başladı. Basketbolun bir numaralı ligi NBA'de de koronavirüsten dolayı sıkı tedbirler alındı. Demirören Haber Ajansı (DHA) Başkent Washington’da bulunan Capitol One Arena’yı görüntüledi.

Washington Wizards - Chicago Bulls maçında tribünlere seyirci alınmazken, yedek oyuncular ve teknik heyet maske takıp, fiziksel mesafeye göre oturma düzeni oluşturdu. 20 bin kişi kapasiteli Capital One Arena'da koltuklar boş kaldı.

HER KARŞILAŞMADA MİLYONLARCA DOLARLIK GELİR KAYBI

ABD genelinde koronavirüs nedeniyle seyirci kabul edilmeyen oyunlarda kulüpler maddi kayıp yaşamaya devam ediyor. Başta bilet gelirleri olmak üzere, kulüp mağazalarından elde edilen satışlar düştü. Stadyum ve çevresinde yer alan iş yerleri ise kapandı.

NBA’DE SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Seyirci kabul edilmeyen karşılaşmalarda yedek kulübesindeki oyuncu ve teknik ekip maske takıp fiziksel mesafe kurallarına uymaya özen gösteriyor.

BASKETBOLCULAR AŞI OLACAK

NBA yetkililerinden Adam Silver yaptığı açıklamada, "Taraftarları arenalara geri getirmek büyük bir öncelik, ancak bu konuda gerçekçi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. ,

Silver, "Takımlarımızdan 6'sı sezona en azından sınırlı sayıda destekçisiyle başladı ve bana göre, orada hayranlarla normal sezon maçları yaptığımızda çok şey öğreneceğiz. Taraftarların arenalara nasıl girip çıkacağı, taraftarların fiziksel uzaklıkları ve maske takmaları açısından protokollerimizin, yeni yerleştirilen protokollerimizin, taraftarların içerideyken yiyip içebilecekleri konusunda pek çok sorun var" ifadelerini kullandı.

Silver, NBA oyuncuları, teknik heyet ve hakemlerin aşı için öncelikli olduğunu belirtti ve ABD genelinde halkın çoğunluğu aşı olunca seyircilere kapılarını açmak istediklerini vurguladı.

24 TAKIM SEYİRCİSİZ OYNUYOR

NBA’in 30 takımından 24'ü boş tribünlerde oynarken 6 takım ise sınırlı sayıda seyirci kabul ediyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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