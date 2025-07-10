NBA patentli ABD'li basketbolcu Ben McLemore 100 ay hapis cezası aldı

Geçen sezonu Denizli'de geçiren ve Merkezefendi'nin ligde kalmasına önemli katkı yapan 32 yaşındaki Ben McLemore, 3 Ekim 2021'de ABD'deki bir partide 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

TECAVÜZ VE CİNSEL İSTİSMAR

Yıldız basketbolcu, Oregon Eyaleti'ndeki Clackamas County'de jüri tarafından birinci derece tecavüz ve cinsel istismardan suçlu bulunmuştu. O dönem NBA'de Portland Trail Blazers'ta forma giyen, NBA'de 9 yıl boyunca Memphis Grizzlies, Houston Rockets ve Los Angeles Lakers'ta da oynayan McLemore, daha önce reddettiği 4 suçlamanın üçünü kabul etmişti.