SPOR

83
75
57
55
51
50
46
45
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

NBA play-off'larında Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double"na rağmen elendi

NBA play-off'larında Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double"na rağmen elendi

NBA play-off'larında Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double"na rağmen elendi
Berker İşleyen

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.

NBA play-off'larında 2 maç oynandı. Rockets, Batı Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Warriors'ı konuk etti.

Warriors'ta Buddy Hield 33 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Stephen Curry 22 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Jimmy Butler 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Draymond Green 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Amen Thompson'ın 24 sayı, 9 ribauntla mücadele ettiği ev sahibi ekipte Fred VanVleet ise 17 sayı, 7 ribaunt üretti.

Seriyi 4-3 kazanan Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

PACERS DEPLASMANDA KAZANDI

Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 121-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Saha avantajını ele geçiren Pacers'ta Andrew Nembhard 23 sayı, 6 asist ve Tyrese Haliburton 22 sayı, 13 asistle mücadele etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 5 ribaunt ve Evan Mobley'nin 20 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."
Beşiktaş 20 yıl sonra ilki başardıBeşiktaş 20 yıl sonra ilki başardı
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeşehir'in ortasındaki yemyeşil göletin seneler içindeki değişimi...

Bahçeşehir'in ortasındaki yemyeşil göletin seneler içindeki değişimi...

Amasya'da oğul vahşeti! Polislere 'şikayetçi değilim' demişti

Amasya'da oğul vahşeti! Polislere 'şikayetçi değilim' demişti

Mourinho sonrası adaylar belli oldu! F.Bahçe'de o isim geri dönebilir...

Mourinho sonrası adaylar belli oldu! F.Bahçe'de o isim geri dönebilir...

'Yeter artık' dedi ve adaylığını açıkladı!

'Yeter artık' dedi ve adaylığını açıkladı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj!

Arda Güler'in golüne Mbappe sevinmedi! Kameralardan kaçamadı, tepki yağıyor...

Arda Güler'in golüne Mbappe sevinmedi! Kameralardan kaçamadı, tepki yağıyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.