NBA takımları antrenman tesislerini kapatıyor! İşte detaylar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi.
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'de, virüse karşı alınan önlemler arttırıldı.
Daha önce basketbolcuların, kişiye özel top kullanmaları şartıyla kulüp tesislerinde bireysel çalışma yapmasına izin veren NBA yönetimi, yeni kararla oyuncular ve kulüp personelin tesislere girişini ikinci bir açıklamaya kadar yasakladı.
Son verilere göre koronavirüse yakalanan 7 NBA oyuncusu bulunuyor.
Beşiktaş, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu ile anlaşma sağladı!
Abdurrahim Albayrak koronavirüs testine mi girdi? Başkan açıkladı
Beşiktaş, futbolcularına yurtdışına çıkma yasağı getirdi! İşte detaylar...
Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!
John Obi Mikel'in ayrılık nedeni şaşırttı! "Sil dediler silmedim..."
Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!
Trabzonspor'dan erteleme kararı sonrası paylaşım!
Alman kulübü, koronavirüs nedeniyle gelirlerinden vazgeçti!
Skandal olay! Rakibine yumruk attı
5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Yanal F.Bahçe'den ayrılmamış! İşte o tarih
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum