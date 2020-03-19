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NBA takımlarından Denver Nuggets, bir kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu!

NBA HABERLERİ  | 19.03.2020 22:10 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Denver Nuggets, kulüpte 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

NBA takımlarından Denver Nuggets, bir kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Koronavirüs depremi NBA'yı da sardı. Geçtiğimiz günlerde Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunda da koronavirüs görülmesinin ardından NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükselmişti. Denver Nuggets yaptığı açıklamada 1 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve vaka sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

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