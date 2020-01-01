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  4. Cedi Osman'dan Toronto Raptors potasına 14 sayı

Cedi Osman'dan Toronto Raptors potasına 14 sayı

NBA HABERLERİ  | 01.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Toronto Raptors'a 117-97 yenildiği maçta 14 sayı attı.

Cedi Osman'dan Toronto Raptors potasına 14 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.

Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı. Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

FURKAN'IN TAKIMI ARKA ARKAYA 3. MAÇINI KAYBETTİ

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.

Ev sahibi Pacers'ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers'ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 92-109

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-97

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 87-105

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-97

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)

Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-101

(AA)

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