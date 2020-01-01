Cedi Osman'dan Toronto Raptors potasına 14 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.
Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı. Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.
Ev sahibi Pacers'ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers'ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 92-109
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-97
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 87-105
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-97
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)
Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-101
(AA)
Trabzonspor formasını giydi!
Galatasaray açıkladı: Tüm hacizler kaldırıldı
Eski futbolcu intihar etti
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki
FIFA'dan tarihi ofsayt kararı! Ortaya çıktı
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
G.Saray'a iyi haber
Ünal Karaman'dan taraftara mesaj
Dünya devleri 16'lık Türk'ü istiyor
F.Bahçe'den Vedat kararı
Zirvede Juve ve Inter var
Beşiktaş'ın genç yıldızına talip var
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
IFAB'tan flaş VAR açıklaması!
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
Fatih Tekke eski takımının başına geçti!
Merih Demiral'a sürpriz talip!
Okuyucu Yorumları 0 yorum