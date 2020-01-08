SPOR
  4. NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

NBA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Detroit Pistons'a 115-113 yenildi.

NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişme içinde geçen mücadelesini 2 sayı farkla kazanan Detroit Pistons, sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı ve 20 ribauntla "double-double" yaparken, Derrick Rose 24, Tony Snell 18, Sekou Doumbouya 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 5'inci, toplamda 27'nci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Kevin Love 30 sayı ve 9 ribaunt, Collin Sexton 20 sayı, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 36 dakikada sahada kalan Cedi Osman ise 17 sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top çalmayla oynadı.

LAKERS RAHAT KAZANDI

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sezonun 30. galibiyetini, konuk ettiği New York Knicks'i 117-87 mağlup ederek aldı. Bu sezon üst üste 6. kez sahadan galip ayrılan Lakers'ta all-star LeBron James 31 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Kyle Kuzma 16 sayı ve 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Takımın yıldızlarından Anthony Davis ise 5 sayıda kaldığı mücadelede sakatlanarak oyun dışı kaldı. Sezonun 27. mağlubiyetini alan New York Knicks'in en skorer oyuncusu, 19 sayı üreten RJ Barrett oldu. NBA'de yarın 9 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-115

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 99-101

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 103-111

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 119-112

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 103-114

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 117-87

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katarAlanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar
Umut Bulut forma rekabetine hazırUmut Bulut forma rekabetine hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers detroit pistons NBA

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Lakers kazandı, LeBron tarihe geçti

Lakers kazandı, LeBron tarihe geçti

Ersan İlyasova'dan Fenerbahçe itirafı

Ersan İlyasova'dan Fenerbahçe itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

NBA'de Pistons forması giyen Blake Griffin ameliyat edildi

Blake Griffin ameliyat edildi

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123 (Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı)

Jokic coştu, Denver kazandı

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99 (LeBron James triple-double yaptı)

LeBron James'ten triple-double

Cedi Osman'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi

Cedi Osman'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi

Houston Rockets ve Los Angeles Lakers, rakiplerini yıldızlarıyla yendi

NBA'de Houston ve Lakers yıldızlarıyla kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.