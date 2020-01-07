Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123 (Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı)

Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.
Konferansında ikinci sırada yer alan Nuggets'ın Sırp pivotu Jokic, 47 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin sayı rekoruna imza attı. Will Barton 28 sayı ve 9 ribaunt, Jamal Murray 16 sayı ve 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 29 sayı ve 12 asist, Kevin Huerter 22 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 17, De'Andre Hunter 16 sayıyla mücadele etti.
Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 120-113 mağlup ettiği mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.
Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda San Antonio Spurs'e 126-104 yenildiği karşılaşmada 3 sayı kaydetti.
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 104-115
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 120-113
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 101-89
Washington Wizards-Boston Celtics: 99-94
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 126-128
San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 126-104
Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 118-110
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 111-98
(AA)
''Galatasaray, futbolun derin devleti mi?''
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı
Mourinho, F.Bahçe'nin eski yıldızını istiyor
Beşiktaş'tan federasyona tepki
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
İşte Saracchi'nin G.Saray'a maliyeti
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum