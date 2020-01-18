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  4. NBA'de Sixers'a galibiyeti, kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz getirdi

NBA'de Sixers'a galibiyeti, kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz getirdi

NBA HABERLERİ  | 18.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 24 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Chicago Bulls'u 100-89 yendi.

NBA'de Sixers'a galibiyeti, kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli geçen mücadelesinin ardından konuk ettiği Chicago Bulls'u 11 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 27. galibiyetini elde etti.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız basketbolcu Joel Embiid'in yokluğunda Sixers'ta oyuna sonradan girerek 26 dakika 45 saniye süre alan Furkan Korkmaz 24 sayı, 4 ribaunt ve 1 blokla galibiyette başrolü oynadı. Milli oyuncu, maçın en skorer ismi olmasının yanı sıra kariyerinin sayı rekorunu da kırdı. Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaunt, Al Horford ise 20 sayı, 5 ribauntla galibiyete destek verdi.

Sezonun 28. mağlubiyetini alan Bulls'ta 23 sayı üreten Zach LaVine, takımının en skorer oyuncusu oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'e 113-109 mağlup olduğu karşılaşmada 4'er sayı ve ribauntla oynadı.

DONCİC'TEN ÜÇLÜK REKORU

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 120-112 yenerek peş peşe 4. galibiyetini elde etti.

Sezonun 27. galibiyetine ulaşan Mavericks'te Luka Doncic, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. 20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, mücadelede 8 kez 3 sayı çizgisinin ardından isabet bularak kariyer rekorunu kırdı. Tim Hardaway 29, Seth
Curry 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 25. kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 34 sayı ve 10 asistle, Hassan Whiteside 21 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaptı. NBA'de yarın 11 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 100-89

Toronto Raptors-Washington Wizards: 140-111

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 116-114

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 113-109

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 108-115

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 120-121

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 120-112

(AA)

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Amerikan Basketbol Ligi furkan korkmaz philadelphia 76'ers NBA chicago bulls

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