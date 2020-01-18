NBA'de Sixers'a galibiyeti, kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli geçen mücadelesinin ardından konuk ettiği Chicago Bulls'u 11 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 27. galibiyetini elde etti.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız basketbolcu Joel Embiid'in yokluğunda Sixers'ta oyuna sonradan girerek 26 dakika 45 saniye süre alan Furkan Korkmaz 24 sayı, 4 ribaunt ve 1 blokla galibiyette başrolü oynadı. Milli oyuncu, maçın en skorer ismi olmasının yanı sıra kariyerinin sayı rekorunu da kırdı. Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaunt, Al Horford ise 20 sayı, 5 ribauntla galibiyete destek verdi.

Sezonun 28. mağlubiyetini alan Bulls'ta 23 sayı üreten Zach LaVine, takımının en skorer oyuncusu oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'e 113-109 mağlup olduğu karşılaşmada 4'er sayı ve ribauntla oynadı.

DONCİC'TEN ÜÇLÜK REKORU

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 120-112 yenerek peş peşe 4. galibiyetini elde etti.