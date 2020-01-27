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Portland Trail Blazers 139 - 129 Indiana Pacers (Damian Lillard 50 sayı attı)

NBA HABERLERİ  | 27.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

NBA'de Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 139-129 yendi.

Portland Trail Blazers 139 - 129 Indiana Pacers (Damian Lillard 50 sayı attı)

Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı. Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Denver Nuggets-Houston Rockets: 117-110
San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 106-110
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 152-133
New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-97
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 97-112
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 123-108
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 114-109
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 139-129

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Damian Lillard NBA

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