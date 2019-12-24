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NCAA'de forma giyen Deniz Çelen'in hedefi Avrupa

BASKETBOL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden St. Francis Brooklyn College takımında forma giyen Türk basketbolcu Deniz Çelen, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefliyor.

NCAA'de forma giyen Deniz Çelen'in hedefi Avrupa

Basketbol kariyerine TOFAŞ, ODTÜ ve Türk Telekom takımlarında başlayan ve 2014 yılından bu yana NCAA takımlarında forma giyen Deniz Çelen, kariyerinin en iyi dönemini bu sezon yaşıyor.

ABD'de eğitim hayatına devam etmesinin yanı sıra St. Francis Brooklyn College formasıyla bu sezon 12 maçın tümünde ilk beşte forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 12 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,3 asist ortalaması tutturdu.

Takımının Deliware State Üniversitesi ile bu sezon oynadığı maçta 27 sayı ve 11 ribaunt üreterek kariyer rekorunu kıran Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA'DA BİR TAKIMDA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Bu sezonki performansından memnuniyet duyduğunu belirten Deniz Çelen, "Üniversiteden bu yıl mezun olacağım. Basketbolda profesyonel hayata geçerek kariyerimi Avrupa'da bir takımda devam ettirmek istiyorum" dedi.

"AMACIM YOL GÖSTERMEK"

Ülkesini ABD'de temsil etmekten gurur duyduğunu kaydeden Deniz, "New York Başkonsolosluğu tarafından 9 Mayıs 2019'da başarılı genç sporcu ödülüne layık görüldüm. Amacım, benim gibi ABD'de eğitim ve basketbol hayatını ilerletmek isteyen ve isteyecek oyunculara yol göstermek" diye konuştu.

Deniz Çelen, Türk basketbolunun Avrupa'nın en önemli ligleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Kariyerimin bir noktasında, Türkiye'de oynamak istiyorum" ifadesini kullandı.

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