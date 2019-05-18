Ndongala'nın Fenerbahçe paylaşımı heyecan yarattı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları çok heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Belçika Ligi'nde dün şampiyonluğunu ilan eden Genk'in Demokratik Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'nın sosyal medyadan paylaştığı zafer fotoğrafının altına sarı-lacivertli bir taraftar, "Fenerbahçe" yazdı. 27 yaşındaki forvet, bu paylaşımı retweet ederken bu hareket transfer iddialarını kuvvetlendirdi.

Bu sezon Genk'le ligde 28 maça çıkan Ndongala, 4 gol atarken 4 de asist üretti. Yıldız oyuncu devre arasında Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.



