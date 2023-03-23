Ne Arda Güler ne de Ferdi Kadıoğlu! Avrupa devleri, Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü! Büyük sürpriz...

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle birlikte performansını yükselten Emre Mor, 2022/23 sezonunun başında Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı - lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana Jorge Jesus ile birlikte hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Mor; takımının 1-0'dan geri dönüşünde büyük rol oynarken, 3. golü kaydeden isim olmuştu.
Ligde son viraja girilirken, Avrupa ekipleri de oyuncuyu takibe aldılar. İtalyan basınının haberine göre 25 yaşındaki futbolcunun ilerleyen yaşıyla birlikte kendisinden beklenen olgunluğa eriştiğini düşünen Bologna, Beşiktaş maçında oyuncuyu izlemeye gelecek.
İtalyan ekibinin sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Emre Mor için nihai kararı sarı - lacivertlilerin vermesinin beklendiği kaydedildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkan Mor, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.