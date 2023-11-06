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Ne dediyse bir bir çıktı! Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi öncesi takım toplantısını yayınladılar

06.11.2023 20:08 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. haftasında ligin namağlup lideri Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç önü toplantısındaki detaylar dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Sarı-Lacivertliler'in rekor serisini sonlandıran ve ligdeki ilk mağlubiyetini tattıran Trabzonspor'da yüzler gülüyor.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

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Rakibi karşısında müthiş bir oyun sergileyen ve skoru 3-0'a kadar getiren Bordo-Mavililer'de Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişi takımda pozitif bir hava yaratırken Trabzonspor resmi hesabından tecrübeli çalıştırıcının derbi öncesi yaptığı takım toplantısı paylaşıldı.

NE DEDİYSE ÇIKTI

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Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda oyun planını anlattığı görülürken maç sonunda kafasındaki taktiklerin tümünü başarıyla oyuna yansıttığı görüldü.

İŞTE O ANLAR...


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