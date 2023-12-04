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NE GEMİLER YAKTIM 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizisi ilk bölümde neler olacak? İşte konusu ve oyuncuları

04.12.2023 19:12 | Son Güncelleme:
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Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın hayatına merhaba diyecek olan Ne Gemiler Yaktım dizisi Show TV ekranlarında yayınlanacak. Deniz Baysal Yurtcu, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler ilk bölüme izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım ilk bölümde neler olacak? Ne Gemiler Yaktım konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylı bilgiler...

NE GEMİLER YAKTIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ne Gemiler Yaktım dizisi 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

Ne Gemiler Yaktım kapak

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Ne Gemiler Yaktım

Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncuları arasında, Deniz Baysal Yurtcu, Berk Hakman, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Macit Koper, Mert Denizmen, Macit Koper, Çiğdem Selışık Onat, Züleyha Yıldız ve Melisa Duru Ünal gibi isimler yer almaktadır.

Ne Gemiler Yaktım 2

NE GEMİLER YAKTIM 1. BÖLÜM İZLE!

Ne Gemiler Yaktım dizisi Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.

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