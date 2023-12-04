Ne Gemiler Yaktım'ın Rutkay'ı Berk Hakman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Berk Hakman'ın oynadığı diziler

Berk Hakman, Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatan Ne Gemiler Yaktım dizisi için geri sayım sürüyor. Berk Hakman, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da Rutkay karakterini canlandırıyor. İşte Berk Hakman'ın biyografisi...
Berk Hakman 14 Ağustos 1981'de Ankara'da dünyaya geldi.
Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir. Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girmiştir. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kırık Kanatlar, Seher Vakti, Felek Ne Demek?, Hatırla Sevgili, ES-ES, Mazi Kalbimde Yaradır, Suskunlar ve Kaçak dizilerinde oynamıştır. 11 ödüllü Tepenin Ardı filminde başrol oynamıştır.
Babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Kendisi de bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.
Berk Hakman'ın rol aldığı televizyon yapımları
2005 Seher Vakti
2006 Felek Ne Demek?
2006-2007 Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili
2009 Çocukluk Günleri
2009-2010 ES-ES
2011 Mazi Kalbimde Yaradır
2012 Suskunlar
2013-2015 Kaçak
2016 Hayatımın Aşkı
2017-2018 Siyah İnci
2022 Duy Beni
2023- Ne Gemiler Yaktım
İnternette yayınlanan dizi/filmleri:
2021 Olağan Şüpheliler
2023 Kuzgun: Dipsiz Karanlık
Sinema:
2003 Okul Ersin
2006 Janjan Janjan - Sadık Karayel
Saklı Yüzler İsmail
2009 Kampüste Çıplak Ayaklar Ali Konuk oyuncu
2012 Tepenin Ardı Zafer
2017 Taksim Hold Fuat