Ne Gemiler Yaktım'ın Rutkay'ı Berk Hakman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Berk Hakman'ın oynadığı diziler

Berk Hakman, Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatan Ne Gemiler Yaktım dizisi için geri sayım sürüyor. Berk Hakman, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da Rutkay karakterini canlandırıyor. İşte Berk Hakman'ın biyografisi...

BERK HAKMAN KİMDİR?

Berk Hakman 14 Ağustos 1981'de Ankara'da dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir. Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girmiştir. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kırık Kanatlar, Seher Vakti, Felek Ne Demek?, Hatırla Sevgili, ES-ES, Mazi Kalbimde Yaradır, Suskunlar ve Kaçak dizilerinde oynamıştır. 11 ödüllü Tepenin Ardı filminde başrol oynamıştır.

Babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Kendisi de bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.

NE GEMİLER YAKTIM'IN RUTKAY'I BERK HAKMAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Berk Hakman'ın rol aldığı televizyon yapımları

2005 Seher Vakti

2006 Felek Ne Demek?

2006-2007 Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili

2009 Çocukluk Günleri

2009-2010 ES-ES

2011 Mazi Kalbimde Yaradır

2012 Suskunlar

2013-2015 Kaçak

2016 Hayatımın Aşkı

2017-2018 Siyah İnci

2022 Duy Beni

2023- Ne Gemiler Yaktım

İnternette yayınlanan dizi/filmleri:

2021 Olağan Şüpheliler

2023 Kuzgun: Dipsiz Karanlık

Sinema:

2003 Okul Ersin

2006 Janjan Janjan - Sadık Karayel

Saklı Yüzler İsmail

2009 Kampüste Çıplak Ayaklar Ali Konuk oyuncu

2012 Tepenin Ardı Zafer

2017 Taksim Hold Fuat





