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Nihat Kahveci'den ortalığı alevlendirecek Galatasaray iddiası!

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın son haftalarda sergilediği futbolu son derece sert bir dille eleştirdi. Victor Osimhen'in olağanüstü bireysel performansıyla takımı sırtladığını vurgulayan Kahveci, "Galatasaray 3 maçtır sahada hiçbir şey oynamıyor" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den ortalığı alevlendirecek Galatasaray iddiası!
Emre Şen

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, kontraspor ekranlarında Galatasaray'ın oynadığı son karşılaşmaları ve sergilenen futbolu mercek altına aldı. Sarı-kırmızılı ekibin sergilediği oyunu yetersiz bulan Kahveci, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bireysel kalitesine ayrı bir parantez açtı.

"OSİMHEN'İ PAMUKLARA SARSINLAR"

Nihat Kahveci den ortalığı alevlendirecek Galatasaray iddiası! 1

Galatasaraylı oyuncuların ve teknik heyetin Osimhen'e gözü gibi bakması gerektiğini belirten Nihat Kahveci, çarpıcı bir benzetmede bulundu:

"Osimhen’i şu an Okan hoca bence direkt gitsin alsın omuzlarına. Yunus gelsin, Barış gelsin, Batrakov gelsin, Leao’yu da indirin tribünden; pamuklara sarsınlar Osimhen’i, 'Gözünü seveyim sana bir şey olmasın' desinler. 270 dakikadır basmadığı yer, koşmadığı yer, vurmadığı kafa topu, atmadığı gol, yapmadığı asist kalmadı ya!"

"OSİMHEN'İ ÇIKAR, İLK 5'E GİRER Mİ?"

Nihat Kahveci den ortalığı alevlendirecek Galatasaray iddiası! 2

Nijeryalı forvetin son 3 maçta 5 gol ve 2 asistlik devasa bir skora imza attığını hatırlatan ünlü yorumcu, takımın tek bir oyuncunun performansına bağımlı hale geldiğini savundu:

"Yemin ediyorum, bak Osimhen'i al, 'Galatasaray var ya ilk beşe girer mi?' diye düşünürüm. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri düşündüğümde 'Girer mi?' diye şüphe duyarım. Ya bu kadar olmaz!"

"GALATASARAY 3 MAÇTIR HİÇBİR ŞEY OYNAMIYOR"

Nihat Kahveci den ortalığı alevlendirecek Galatasaray iddiası! 3

Teknik direktör Okan Buruk'u her zaman desteklediğini ancak sergilenen futbolun kabul edilemez olduğunu dile getiren Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi, Okan hocaya burada 'istifa' dediklerinde en çok savunan kişilerden biriyim. 4 yıldır şampiyon olan bir teknik direktöre istifa denmez ama bu sezon... Eee, Galatasaraylılar, bir gram yanlışım varsa 'yanlış' deyin. Çorumspor maçındaki futbolu beğendiniz mi? Erzurumspor maçında ne organizasyon vardı? Rakip kaleci hata yapmasa, savunmada bireysel hatalar olmasa ne organizasyonu vardı? Galatasaray 3 maçtır hiçbir şey oynamıyor ya!"

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