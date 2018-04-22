MAGAZİN

'Ne işim var benim Hülya Avşar’ın filminde'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hülya Avşar, vizyona girmesi için gün saydığı “Selfi” filmi hakkında konuştu.

'Ne işim var benim Hülya Avşar’ın filminde'

Kendi YouTube kanalına röportaj veren ünlü şarkıcı Hülya Avşar, “Filmi neden yaptınız?” sorusuna “Kendimi halka açıyorum” yanıtını verdi. Avşar, “Siz olsanız böyle bir filme gider misiniz?” sorusuna da ilginç bir yanıt verdi: “Deli miyim ben ya! Ne işim var benim Hülya Avşar’ın filminde. Allah Allah ya işim gücüm yok ona mı gideceğim? Siz bilirsiniz. Gidenler ile gitmeyenler arasındaki farkı görürüz dermişim.”

“Selfi”ye gala yapmayı düşünmediğini söyleyen Hülya Avşar, “Sadece yük olduğunu düşünüyorum. Oradan objektif sonuçlar çıktığını sanmıyorum. Gereksiz bir muhabbet gibi geliyor. Özel gösterimde yapmayacağım, isteyen gidip sinemada seyretsin. Bir kişi, bir kişidir. Ben zaten hayatımda her şeyi bir kişi için yaparım, eğer iyi bir şey yapıyorsam o bir kişi olur yüz bin kişi” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Selfie

En Çok Okunan Haberler

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Wilma Elles Mutluluk Sarayı'nda!

Wilma Elles Mutluluk Sarayı'nda!

Özge Ulusoy'un cilt bakım sırrı: Türk kahvesi

Özge Ulusoy'un cilt bakım sırrı: Türk kahvesi

Hande Yener'de Hülya Avşar'a mesaj: 'Ben de yapmak istiyorum'

Hande Yener'de Hülya Avşar'a mesaj: 'Ben de yapmak istiyorum'

Tuvana Türkay: İleri boyutta safım

Tuvana Türkay: İleri boyutta safım

Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı

Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı

İbo, İnsanlık Suçu'nu sevdi

İbo, İnsanlık Suçu'nu sevdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.