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Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Başrolün hikayesi bitti! Sibel Taşçıoğlu veda ediyor...

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecekken dizide şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti'nde başrol Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesinin bittiği ve senaryo gereği diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Başrolün hikayesi bitti! Sibel Taşçıoğlu veda ediyor...
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” her Cuma izleyicisinin karşısına çıkıyor.

BAŞROL VEDA EDİYOR

Her sahnesi olay olan dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanıyla büyük ses getiren dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun veda edeceği öğrenildi.

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Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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