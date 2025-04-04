MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisini görenler hayran kaldı! ''Ne şanslı adamsın''

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Evliya Aykan şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Aykan sevgilisi ile fotoğraflarına çok yorum yapıldığı dile getirdi. Ünlü ismin açıklamaları üzerine sevgilisini görenler şaştı kaldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisini görenler hayran kaldı! ''Ne şanslı adamsın''
Öznur Yaslı İkier

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncularından Evliya Aykan ÇGHB'den ayrıldıktan sonra Behzat Ç.’nin kadrosuna dahil olmuştu.

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin yeni sezonunda rol alan ünlü isim daha sonra özlediğini söyleyerek Çok Güzel Hareketler Bunlar'a geri dönmüştü.

evliya 2

Her adımıyla şaşırtan Evliya Aykan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Aykan sevgilisi ile sosyal medyadaki fotoğraflarına çok yorum geldiğini söyledi.

SEVGİLİSİ 1

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Asude Kızanlık ile aşk yaşayan Evliya Aykan sevgilisi ile pozlarına 'Abla nasıl bir günah işledin de böyle bir şey oldu?', 'Nasıl bir sevap bu?', 'Ne şanslı adamsın' gibi yorumlar yapıldığı dile getirdi.

sevgilisi 2

Evliya Aykan sevgilisi ile kendisine yapılan bu yorumlara gülüp geçtiklerini dile getirdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Başrolün hikayesi bittiKızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Başrolün hikayesi bitti
Finale az kaldı! Gizemli karakter ortaya çıktıFinale az kaldı! Gizemli karakter ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan milyonları etkileyen karar!

Bankalardan milyonları etkileyen karar!

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.