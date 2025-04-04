Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisini görenler hayran kaldı! ''Ne şanslı adamsın''

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncularından Evliya Aykan ÇGHB'den ayrıldıktan sonra Behzat Ç.’nin kadrosuna dahil olmuştu.

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin yeni sezonunda rol alan ünlü isim daha sonra özlediğini söyleyerek Çok Güzel Hareketler Bunlar'a geri dönmüştü.

Her adımıyla şaşırtan Evliya Aykan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Aykan sevgilisi ile sosyal medyadaki fotoğraflarına çok yorum geldiğini söyledi.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Asude Kızanlık ile aşk yaşayan Evliya Aykan sevgilisi ile pozlarına 'Abla nasıl bir günah işledin de böyle bir şey oldu?', 'Nasıl bir sevap bu?', 'Ne şanslı adamsın' gibi yorumlar yapıldığı dile getirdi.

Evliya Aykan sevgilisi ile kendisine yapılan bu yorumlara gülüp geçtiklerini dile getirdi.