Ne kadar kazanıyorlarmış? Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

Bahis soruşturması tutuklanan futbolcular Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı, savcılık ifadelerinde aylık gelirlerini beyan etti. Kamuoyunda merak konusu olan "Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın aylık geliri ne kadar?" sorusu yanıt bulurken, kazandıkları para dikkat çekti.

Ne kadar kazanıyorlarmış? Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

Türkiye günlerdir bahis soruşturmasını konuşurken; yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak "Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın aylık geliri ne kadar?" sorusunun yanıtı da kamuoyuna sızdı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 20 kişi tutuklandı.

Ne kadar kazanıyorlarmış? Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı nın aylık geliri ortaya çıktı 1

Tutuklananlar arasında Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı da bulunuyor. İki futbolcunun savcılık ifadelerinde yer alan gelir beyanları kamuoyunun gündemine oturdu.

Ne kadar kazanıyorlarmış? Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı nın aylık geliri ortaya çıktı 2

"KAYNAĞI FENERBAHÇE'DEN KAZANDIĞIM PARA"

Sivas'ta sahip olduğu gayrimenkulün Sivasspor döneminden kaldığını belirten Mert Hakan Yandaş, diğer tüm taşınmazlarının kaynağının Fenerbahçe'den kazandığı gelir olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 5,5 yıldır Fenerbahçe forması giydiğini hatırlattı ve aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu savcılığa bildirdi.

Ne kadar kazanıyorlarmış? Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı nın aylık geliri ortaya çıktı 3

METEHAN BALTACI: "AYLIK GELİRİM 1,5 MİLYON TL"

Galatasaray altyapısından yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekibe dönen Metehan Baltacı, savcılığa sunduğu beyanında aylık 1,5 milyon TL gelir elde ettiğini ifade etti.

Ne kadar kazanıyorlarmış? Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı nın aylık geliri ortaya çıktı 4
Kaynak: İHA

