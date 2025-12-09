Ne kadar kazanıyorlarmış? Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

Türkiye günlerdir bahis soruşturmasını konuşurken; yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak "Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın aylık geliri ne kadar?" sorusunun yanıtı da kamuoyuna sızdı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 20 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı da bulunuyor. İki futbolcunun savcılık ifadelerinde yer alan gelir beyanları kamuoyunun gündemine oturdu.

"KAYNAĞI FENERBAHÇE'DEN KAZANDIĞIM PARA"

Sivas'ta sahip olduğu gayrimenkulün Sivasspor döneminden kaldığını belirten Mert Hakan Yandaş, diğer tüm taşınmazlarının kaynağının Fenerbahçe'den kazandığı gelir olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 5,5 yıldır Fenerbahçe forması giydiğini hatırlattı ve aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu savcılığa bildirdi.

METEHAN BALTACI: "AYLIK GELİRİM 1,5 MİLYON TL"

Galatasaray altyapısından yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekibe dönen Metehan Baltacı, savcılığa sunduğu beyanında aylık 1,5 milyon TL gelir elde ettiğini ifade etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır