Ne umdu ne buldu! Beşiktaş, Galatasaray'ın elinden kaptığı milli futbolcuyu takımdan gönderiyor

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor. Siyah-beyazlı takım sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Kenan Karaman'la yolları ayırmak üzere. Beklentileri bir türlü karşılayamayan milli futbolcuya Süper Lig'den sürpriz talip çıktı.

SÜPER KUPA SONRASI SON KARARINI AÇIKLAYACAK

Sabah'ın haberine göre, Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak. Ardından Beşiktaş ve Giresunspor yönetimleri, transferin koşullarını görüşecek.

