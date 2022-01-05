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Ne umdu ne buldu! Beşiktaş, Galatasaray'ın elinden kaptığı milli futbolcuyu takımdan gönderiyor

05.01.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başı transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Kenan Karaman, siyah-beyazlıların yolunu tutmuştu. Gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan milli futbolcuya Giresunspor talip oldu. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Kenan'ın da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Ne umdu ne buldu! Beşiktaş, Galatasaray'ın elinden kaptığı milli futbolcuyu takımdan gönderiyor
Kenan Karaman

Kenan Karaman

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor. Siyah-beyazlı takım sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Kenan Karaman'la yolları ayırmak üzere. Beklentileri bir türlü karşılayamayan milli futbolcuya Süper Lig'den sürpriz talip çıktı.

SÜPER KUPA SONRASI SON KARARINI AÇIKLAYACAK

Sabah'ın haberine göre, Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak. Ardından Beşiktaş ve Giresunspor yönetimleri, transferin koşullarını görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kenan Karaman
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