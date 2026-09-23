SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi hakem yönetecek?

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız, dev organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak kritik mücadelenin hakemi, yayın kanalı ve detayları netleşti.

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi hakem yönetecek?
Burak Kavuncu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Avrupa'nın devlerinden Fransa ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 çeyrek finali ve 2026 FIFA Dünya Kupası biletinin ardından büyük bir ivme yakalayan ay-yıldızlı ekibimiz, Uluslar A Ligi'ndeki tarihi macerasına Kocaeli'de start veriyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi hakem yönetecek? 1

25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 21.45'te başlayacak ve futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Süper Lig ve Avrupa liglerindeki formda oyuncularımızın yanı sıra kadroya ilk kez davet edilen yeni isimlerin de sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU!

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi hakem yönetecek? 2

Kritik müsabakanın hakem kadrosu da UEFA tarafından resmi olarak açıklandı. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenirken, karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Christian Dingert oturacak. Hakem atamaları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Millilerimiz sahadan galibiyetle ayrılarak gruba moral dolu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Tarihi başarılara imza atarak Uluslar A Ligi'ne kadar yükselen 'Bizim Çocuklar', taraftarının desteğiyle Kocaeli'de Fransa karşısında galibiyet arayacak. Bu önemli karşılaşma, milli takımımızın gruptaki kaderini belirleme yolunda kritik bir eşik olacak.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor'da! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor'da!
PSG'li Safonov'dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim"PSG'li Safonov'dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim"
Anahtar Kelimeler:
Fransa UEFA Uluslar Ligi milli takım türkiye a milli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Mansur Yavaş'ı istifaya götüren sözler! CHP'den karara ilk tepki geldi

Mansur Yavaş'ı istifaya götüren sözler! CHP'den karara ilk tepki geldi

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.