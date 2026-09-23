Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi hakem yönetecek?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Avrupa'nın devlerinden Fransa ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 çeyrek finali ve 2026 FIFA Dünya Kupası biletinin ardından büyük bir ivme yakalayan ay-yıldızlı ekibimiz, Uluslar A Ligi'ndeki tarihi macerasına Kocaeli'de start veriyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 21.45'te başlayacak ve futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Süper Lig ve Avrupa liglerindeki formda oyuncularımızın yanı sıra kadroya ilk kez davet edilen yeni isimlerin de sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU!

Kritik müsabakanın hakem kadrosu da UEFA tarafından resmi olarak açıklandı. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenirken, karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Christian Dingert oturacak. Hakem atamaları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Millilerimiz sahadan galibiyetle ayrılarak gruba moral dolu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Tarihi başarılara imza atarak Uluslar A Ligi'ne kadar yükselen 'Bizim Çocuklar', taraftarının desteğiyle Kocaeli'de Fransa karşısında galibiyet arayacak. Bu önemli karşılaşma, milli takımımızın gruptaki kaderini belirleme yolunda kritik bir eşik olacak.