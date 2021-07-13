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Ne yaptın Diagne! Para cezası verildi

13.07.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu 14 Haziran'da açan Galatasaray'da Mbaye Diagne geri döndü. West Bromwich ile kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip sezon açılışına katılmayan Senegalli golcü için noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. Diagne'ye 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki günler için para cezası verilecek.

Ne yaptın Diagne! Para cezası verildi

Sezonu 14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa America dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı. Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.

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TUTANAK TUTULDU!

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Ancak Galatasaray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Olympiakos maçının kadrosuna da alınmadı.

İstanbul'a dün gelen Mbaye Diagne, sosyal medyada Florya'dan Galatasaray marşı eşliğinde görüntüler paylaştı.

LIONEL CAROLELIONEL CAROLE


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Ceza Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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