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Ne yaptın Kuyt? Yeni mesleği çok şaşırttı...

12.04.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Aktif futbolculuk kariyerini 2018'de noktalayan Dirk Kuyt, flaş bir hamleyle gündeme geliyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızının başladığı yeni spor branşı görenleri çok şaşırtırken, sosyal medyada olay oldu. Hollandalı efsane, boks yapmak için ringe çıkacak...

Ne yaptın Kuyt? Yeni mesleği çok şaşırttı...

Son dakika haberleri: Dünya futbolundan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt yine adından söz ettirecek ancak bu kez futbolla değil. Futbolculuk dönemindeki hırsı, enerjisi ve büyük maçlarda attığı gollerle hafızalara kazınan Kuyt, bambaşka bir spor branşına yöneliyor...

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt, boks ringine çıkacak.

BOKS YAPACAK

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Hollandalı efsane futbolcu ekim ayında Rotterdam'da düzenlenecek olan 'Hit It' etkinliğinde ilk kez boks yapacak.

Kuyt'ın bu düşüncesinin, Hollandalı ve kickboks ağır siklet şampiyonu Verhoeven'in teklifini kabul etmesiyle başladığı öne sürüldü.

"MAÇ KAZANMA İSTEĞİNİ ÖZLÜYORUM"

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Dirk Kuyt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Futbolu bırakalı 4 yıl oldu. Tabii ki o gerilimi ve maç kazanma isteğini özlüyorum. Tenis ve Fitness gibi birçok sporla uğraştım ama ringe çıkmak benim için yeni. Ünlü bir isimle mücadele etmeyi çok isterim. Şu andan itibaren sıkı antrenman yapmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

HENÜZ BİR RAKİBİ YOK

Öte yandan Dirk Kuyt'ın Rico Verhoeven liderliğinde düzenlenecek boks etkinliğinde henüz bir rakibi çıkmadığı belirtildi.

"EMİN MİSİN?"

Kuyt'ın sosyal medyadaki hayranları ise "Emin misin, daha önce yapmadın?" tarzı yorumlarda bulunarak efsane ismi uyardı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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