SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ne yaptın Lucescu! Yine Fenerbahçe... Bu kez bambaşka bir itirafta bulundu! Meğer Jorge Jesus'tan önce...

Ne yaptın Lucescu! Yine Fenerbahçe... Bu kez bambaşka bir itirafta bulundu! Meğer Jorge Jesus'tan önce...

08.04.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu teknik direktör İsmail Kartal ile kapatan Fenerbahçe, bu sezona Jorge Jesus ile başlamıştı. Portekizli çalıştırıcı ile anlaşmadan önce birçok teknik adamla görüştüğü iddia edilen sarı - lacivertliler için Mircea Lucescu'dan flaş bir itiraf geldi. Dinamo Kiev'de görev yapan ünlü teknik direktör, Fenerbahçe'nin Jesus'tan önce kendisine teklif yaptığını duyurdu. İşte detaylar...

Ne yaptın Lucescu! Yine Fenerbahçe... Bu kez bambaşka bir itirafta bulundu! Meğer Jorge Jesus'tan önce...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona Vitor Pereira ile başlamış ancak sergilenen inişli çıkışlı performans nedeniyle Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerde göreve İsmail Kartal getirilmişti. Kartal ile iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi vizesi almıştı.

Sözleşmesini tamamlayan İsmail Kartal ile sezon başında yollar ayrılmış ve yerine Jorge Jesus getirilmişti. Fenerbahçe'nin Jesus'tan önce birçok teknik adamla görüştüğü iddia edilmişti.

LUCESCU'DAN FLAŞ İTİRAF

AA-20220908-28846409-28846404-FENERBAHCE_DINAMO_KIEV (Large)

Sarı - lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği ve elendiği Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'dan flaş bir itiraf geldi.

Rumen basınına konuşan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'tan önce kendisine teklif yaptığını açıkladı.

İşte Lucescu'nun sözleri;

"FENERBAHÇE'YE GİDEBİLİRDİM AMA..."

AA-20220908-28846409-28846405-FENERBAHCE_DINAMO_KIEV (Large)

"Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil. Eğer burada insanlar bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valencia için F.Bahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...Valencia için F.Bahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...
Eda Tekdemir yine Galatasaray'ı hedef aldı!Eda Tekdemir yine Galatasaray'ı hedef aldı!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Mircea Lucescu haberler Jorge Jesus fenerbahçe lucescu Teknik Direktör atan sezon portekizli

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Valencia için F.Bahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...

Valencia için F.Bahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...

Yaptığı paylaşım başına dert oldu! Icardi disipline sevk edildi

Yaptığı paylaşım başına dert oldu! Icardi disipline sevk edildi

Derbi sonrası karar! İşte şampiyonluk oranları

Derbi sonrası karar! İşte şampiyonluk oranları

Şampiyonlar Ligi hediyesi Angel Di Maria!'

Şampiyonlar Ligi hediyesi Angel Di Maria!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.