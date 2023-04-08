Ne yaptın Lucescu! Yine Fenerbahçe... Bu kez bambaşka bir itirafta bulundu! Meğer Jorge Jesus'tan önce...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona Vitor Pereira ile başlamış ancak sergilenen inişli çıkışlı performans nedeniyle Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerde göreve İsmail Kartal getirilmişti. Kartal ile iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi vizesi almıştı.

Sözleşmesini tamamlayan İsmail Kartal ile sezon başında yollar ayrılmış ve yerine Jorge Jesus getirilmişti. Fenerbahçe'nin Jesus'tan önce birçok teknik adamla görüştüğü iddia edilmişti.

LUCESCU'DAN FLAŞ İTİRAF

Sarı - lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği ve elendiği Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'dan flaş bir itiraf geldi.

Rumen basınına konuşan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'tan önce kendisine teklif yaptığını açıkladı.

İşte Lucescu'nun sözleri;

"FENERBAHÇE'YE GİDEBİLİRDİM AMA..."

"Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil. Eğer burada insanlar bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım.

