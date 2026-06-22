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Ne yaptın Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran hata

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalırken, maça Süper Lig'in efsanevi file bekçisi Fernando Muslera'nın yediği iki hatalı gol damga vurdu. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak Amerika'daki peri masalını sürdürdü.

Ne yaptın Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran hata
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar alınmaya devam ediyor. H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Uruguay ve Yeşil Burun Adaları, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın skorundan ziyade, Uruguay kalesini koruyan Fernando Muslera'nın performansı maça damgasını vurdu.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

Süper Lig izleyicilerinin yakından tanıdığı tecrübeli eldiven Fernando Muslera için Miami'deki gece adeta bir kabusa dönüştü. Karşılaşmanın 21. dakikasında Yeşil Burun Adaları, Kevin Pina'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı muazzam serbest vuruş golüyle öne geçti. Bu pozisyonda Muslera'nın hatalı yer tutuşu ve topa müdahale edememesi, futbol otoriteleri ve taraftarlar tarafından yoğun eleştiri aldı.

MUSLERA'DAN BİR HATA DAHA!

Muslera'dan maç oynanırken bir hata daha geldi. Kalesinden fazla açılan Muslera'nın hatasını Helio Varela affetmedi ve maça tekrar 2-2'lik beraberliği getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi ve her iki takım da puanını 2'ye yükseltti. Futbol tarihinde ilk kez Dünya Kupası arenasında boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın, turnuvanın favorilerinden İspanya'nın ardından köklü bir futbol ülkesi olan Uruguay'dan da puan koparması büyük bir yankı uyandırdı. Afrika temsilcisinin bu tarihi direnişi, turnuvanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Uruguay dünya kupası muslera
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