Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Mısır 3. hafta karşılaşmasında sahasında Swaziland ile karşılaştı. 7. dakikada perdeyi Elmohamady açtı ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 3 dakika sonra Warda skoru 2-0'a getirdi.
Mısır'ın gol yağmuru ilerleyen dakikalarda da sürdü. 29'da Kasımpaşalı Trezeguet farkı 3'e çıkarırken, ilk yarının son dakikasında Muhammed Salah kornerden attığı golle geceye damga vurdu. İlk yarı 4-0 sona erdi.
Salah'ın attığı inanılmaz gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
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