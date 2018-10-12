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Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

FUTBOL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:39 | Son Güncelleme

Muhammed Salah, Mısır'ın Swaziland ile oynadığı maça damga vurdu. Liverpool'un yıldızı Salah kornerden attığı golle yeteneğini konuşturdu ve bir kez daha dünyayı kendisine hayran bıraktı.

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Mısır 3. hafta karşılaşmasında sahasında Swaziland ile karşılaştı. 7. dakikada perdeyi Elmohamady açtı ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 3 dakika sonra Warda skoru 2-0'a getirdi.

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Mısır'ın gol yağmuru ilerleyen dakikalarda da sürdü. 29'da Kasımpaşalı Trezeguet farkı 3'e çıkarırken, ilk yarının son dakikasında Muhammed Salah kornerden attığı golle geceye damga vurdu. İlk yarı 4-0 sona erdi.

Salah'ın attığı inanılmaz gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Salah Mısır - Swaziland

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