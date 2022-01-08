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Ne yaptın sen Cengiz! Milli futbolcumuz Fransa'da gündeme oturdu, 44 yıllık apoleti söktü

08.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle deplasmanda Bordeaux'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Takımına galibiyeti getiren milli futbolcumuz, Marsilya'nın 44 yıl sonra rakibini deplasmanda yenmesini sağladı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya gündemine oturan Cengiz'e övgü yağdı

Ne yaptın sen Cengiz! Milli futbolcumuz Fransa'da gündeme oturdu, 44 yıllık apoleti söktü
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fransa, Cengiz Ünder'i konuşuyor. Milli futbolcumuz, Bordeaux ağlarına attığı golle takımına galibiyeti getirirken, 44 yıldır süren kötü seriye de son verdi.

CENGİZ'DEN ENFES BİTİRİCİLİK

Stade de Bordeaux'da oynanan mücadelenin 37. dakikasında Cengiz Ünder sahne aldı. Sağ tarafta topla buluşan milli futbolcumuz müthiş bir dribblingle ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu gol sonrası büyük sevinç yaşanırken, karşılaşmada başka gol çıkmayınca Cengiz, Bordeaux deplasmanında Marsilya'ya 44 yıl sonra galibiyeti getiren isim oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

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2. SIRAYA YERLEŞTİLER

Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Marsilya, PSG'nin 10 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. 2 maçtır galibiyete hasret kalan Bordeaux ise 17 puanla 17. sırada.


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