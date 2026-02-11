Beşiktaş'a transfer olmuştu! Amir Murillo ortalığı karıştırdı

Olympique de Marseille’de Paris Saint-Germain karşısında alınan ağır yenilginin ardından kulüp içindeki huzursuzluk gün yüzüne çıktı. Fransız basını, teknik direktör Roberto De Zerbi’nin özellikle kış transfer döneminin son günlerinde aldığı bazı kararların soyunma odasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve takım içi dengeleri sarstığını yazdı.

KRİZİN MERKEZİNDE MURILLO VAR

Krizin merkezinde yer alan isimlerden birinin Panamalı savunmacı Amir Murillo olduğu belirtildi. Marsilya’nın ara transfer döneminde Quinten Timber, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi ve Ethan Nwaneri’yi kadrosuna katmasına rağmen, Murillo’nun durumu diğer ayrılıklardan farklı yankı buldu.

TRANSFERİ TAKIMI KARIŞTIRDI

De Zerbi’nin, transfer döneminin son günlerinde Murillo’yu kadro dışı bırakması ve oyuncunun kısa süre sonra Beşiktaş’a transfer olması soyunma odasında duygusal bir kırılmaya yol açtı.

L'Equipe’in haberine göre, Murillo’nun “yeterince istekli olmadığı” gerekçesiyle A takımdan uzaklaştırılması bazı futbolcular tarafından sert ve adaletsiz bir karar olarak değerlendirildi. Bu gelişmenin, teknik heyete duyulan güveni zedelediği ve takım içindeki birlik duygusunu olumsuz etkilediği ifade edildi.