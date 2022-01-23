Ne yaptın Uğurcan! Galatasaray maçına damga vuran pozisyon

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında 1. sırada olan milli eldiven, Galatasaray karşısında da müthiş performansını devam ettirdi.

BERKAN'IN ŞUTUNU KURTARDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaraylı Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kurtaran Uğurcan herkes tarafından alkış topladı. Çekilen şut savunma çarpınca ters ayakta yakalanan milli eldiven inanılmaz bir refleks göstererek topun ağlarla buluşmasını engelledi.

