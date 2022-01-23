SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ne yaptın Uğurcan! Galatasaray maçına damga vuran pozisyon

Ne yaptın Uğurcan! Galatasaray maçına damga vuran pozisyon

23.01.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında da performansını yükseltmeye devam ediyor. Dev derbide kalesini koruyan milli oyuncu Galatasaraylı Berkan'ın şutunu inanılmaz bir şekilde çıkardı. Savunmadan seken topta ters ayakta yakalanmasına rağmen müthiş bir refleks gösterip topu tutan Uğurcan sosyal medyada gündem oldu.

Ne yaptın Uğurcan! Galatasaray maçına damga vuran pozisyon
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında 1. sırada olan milli eldiven, Galatasaray karşısında da müthiş performansını devam ettirdi.

BERKAN'IN ŞUTUNU KURTARDI

8293aa49-c295-4107-80e3-9950c1c30a12

Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaraylı Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kurtaran Uğurcan herkes tarafından alkış topladı. Çekilen şut savunma çarpınca ters ayakta yakalanan milli eldiven inanılmaz bir refleks göstererek topun ağlarla buluşmasını engelledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandıFenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandı
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
Son dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılarSon dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu

Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu

Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

Korkutan kaza! Türk pilotlar yürekleri ağza getirdi

Korkutan kaza! Türk pilotlar yürekleri ağza getirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.