Ne yaptın Valencia! Rakiplerini bir bir çalıma dizdi... Son anda öyle bir şey yaptı ki

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmaya baskılı bir oyun ile başlarken, mücadelenin 13. dakikasında Enner Valencia ile inanılması güç bir fırsattan faydalanamadı.

Dakikalar 13'ü gösterdiği sırada orta sahada topu ayağına alan Valencia, rakiplerini bir bir çalımlarken, önünü boşalttı ve bir anda Ümraniyespor kalecisi Orkun ile karşı karşıya geldi.

RAKİPLERİNİ ÇALIMLADI AMA...

Kaleci Orkun Özdemir'i de çalımlamak isteyen Valencia bu hamlesinde başarısız olurken, Ümraniyespor file bekçisi başarılı bir hamle ile topu Valnecia'nın ayağından söktü aldı.

OFSAYTA TAKILDI

Öte yandan ilk yarının son dakikalarında Valencia golü bulmayı başarsa da bu kez de ofsayt engeline Mücadelenin 45. dakikasında ise Valencia'nın bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Valencia karşılaşmanın ilk yarısında so düdüğün çalmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

