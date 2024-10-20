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Ne yaptın Wanda Nara? Sütyenin yarısını indirdi olay poz...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 07:26
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Geçtiğimiz ay ayrıldıklarını açıklayan ardından birkaç kez bir araya gelen Mauro Icardi-Wanda Nara çifti gündemden düşmezken Wanda Nara paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Wanda Nara son olarak paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

Ne yaptın Wanda Nara? Sütyenin yarısını indirdi olay poz...

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mauro Icardi ile Wanda Nara, 3 ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık açıklaması ardından sakatlık yaşayan ve tedavisi için Arjantin'e giden Mauro Icardi, birkaç kez Wanda Nara ile bir araya gelmişti. Wanda Nara ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi, "Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler" ifadesini kullanmıştı.

Bu görüşmeler sonrası ikilinin barıştığı iddiaları gündem olsa da bu konu henüz havada.

"Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz" diyen Wanda Nara erotik pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Wanda Nara son olarak Antalya-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Wanda Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı.

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Bu pozları görenler "Yenge ne yapıyorsun?", "Icardi için üzülüyorum", "Bu ne hal yenge?" yorumlarında bulundu.

Kimi ise Wanda Nara'nın photoshop'u abarttığını söyleyerek görünümünün böyle olmadığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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