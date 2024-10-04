Ne zaman başlayacak? İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu! Azem yeniden hapiste...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazer Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri, Dilber karakterinin dansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara veren dizinin izleyicisi yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekliyordu. İnci Taneleri'nin yeni sezon tarihi belli oldu.

AZEM YENİDEN HAPİSTE!

Azem’in karısının ölümüyle ilgili sırlar, dizi boyunca gizemini korumuştu. Yeni sezonla birlikte bu gizemin tek tek çözüleceği dizinin yayınlanan fragmanında Azem’in tekrar hapse girdiği görüldü. Neden cezaevine girdiği merak edilen Azem'in Dilber için suç işlediği tahmin ediliyor. Heyecanlı bekleyiş ise yakında sona eriyor. İnci Taneleri'nin yeni sezona 10 Ekim Perşembe akşamı başlayacağı duyuruldu.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Piraye, Azem'in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber'i Zahir'den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan'ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem'e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.