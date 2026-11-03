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NEC Nijmegen - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NEC Nijmegen, UEFA Avrupa Ligi'nde Omonia ile karşılaşacak. Her iki takımın son dönem performansları merakla bekleniyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

NEC Nijmegen - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
NEC Nijmegen
Perşembe 20:45
05.11.2026
Omonia
Stadyum: Goffertstadion Yayın: tabii Spor

NEC Nijmegen ile Omonia, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Goffertstadion'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki ekip, Avrupa Ligi'nde üst sıralar için mücadele ediyor. Bu karşılaşma, her iki takımın da hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri
NEC Nijmegen

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Heerenveen 1-0 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 25.10.2026 NEC Nijmegen 2-2 Groningen Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 22.10.2026 Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 NEC Nijmegen 2-2 Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 15.10.2026 NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B
Omonia

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Omonia 2-0 AEL Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 26.10.2026 AEK Larnaca 2-0 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi M
  • 22.10.2026 Omonia 1-4 Benfica UEFA Avrupa Ligi M
  • 19.10.2026 Omonia 2-2 Olympiakos Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B
  • 15.10.2026 NK CM Celje 0-3 Omonia UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NEC Nijmegen, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmasında 1 galibiyet aldı; bunun yanında iç sahada verilen 4 beraberlik dikkat çekiyor. Omonia ise aynı ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak, daha etkili bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular

NEC Nijmegen

Bilinen eksik yok

Omonia

2 eksik
Carel Eiting Sakat Diz Sakatlığı
Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
NEC Nijmegen - Omonia maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

NEC Nijmegen - Omonia maçı saat kaçta?

20:45

NEC Nijmegen - Omonia maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

NEC Nijmegen - Omonia maçında hangi oyuncular eksik?

Carel Eiting (Sakat, Diz Sakatlığı) ve bir oyuncu çapraz bağlarından sakat.

NEC Nijmegen ve Omonia'nın ligde kaç puanı var?

Bu bilgide açıklama bulunmamaktadır.

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