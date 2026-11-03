NEC Nijmegen - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NEC Nijmegen ile Omonia, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Goffertstadion'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki ekip, Avrupa Ligi'nde üst sıralar için mücadele ediyor. Bu karşılaşma, her iki takımın da hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
NEC Nijmegen, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmasında 1 galibiyet aldı; bunun yanında iç sahada verilen 4 beraberlik dikkat çekiyor. Omonia ise aynı ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak, daha etkili bir performans sergiliyor.
Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
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