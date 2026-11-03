NEC Nijmegen - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi NEC Nijmegen Perşembe 20:45 Omonia

NEC Nijmegen ile Omonia, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Goffertstadion'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki ekip, Avrupa Ligi'nde üst sıralar için mücadele ediyor. Bu karşılaşma, her iki takımın da hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri NEC Nijmegen tüm kulvarlar Heerenveen 1-0 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi M

NEC Nijmegen 2-2 Groningen Hollanda Eredivisie Ligi B

Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi G

NEC Nijmegen 2-2 Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Ligi B

NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B Omonia tüm kulvarlar Omonia 2-0 AEL Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi G

AEK Larnaca 2-0 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi M

Omonia 1-4 Benfica UEFA Avrupa Ligi M

Omonia 2-2 Olympiakos Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B

NK CM Celje 0-3 Omonia UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NEC Nijmegen, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmasında 1 galibiyet aldı; bunun yanında iç sahada verilen 4 beraberlik dikkat çekiyor. Omonia ise aynı ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak, daha etkili bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular NEC Nijmegen ✓ Bilinen eksik yok Omonia 2 eksik Carel Eiting

Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.