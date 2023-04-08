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Necati Ateş, Mauro Icardi'yi hedef aldı! 'Bunu kulüpten habersiz yapamazsın!'

08.04.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmış ve organizasyona veda etmişti. Sarı - kırmızılı kulüp, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ve VAR ekibine maçın ardından büyük tepki göstermişti. Hatta Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Necati Ateş'ten Arjantinli golcüye tepki geldi.

Necati Ateş, Mauro Icardi'yi hedef aldı! 'Bunu kulüpten habersiz yapamazsın!'

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında karşı karşıya gelmişti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, turuncu - lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılar, bu skorla birlikte organizasyona veda etti.

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Galatasaray Kulübü, maçın ardından hakem Kadir Sağlam ve VAR ekibine büyük tepki gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, müsabaka sonrasında "Oyuncularım korkuyor, kafalarında soru işaretleri var. Biz de cezadan korktuğumuz için konuşamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"YILIN SOYGUNU"

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Mücadelede bir gol kaydeden Mauro Icardi ise maç sonu, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bu hareketi sonrasında PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldız için TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'ten flaş bir yorum geldi.

"KULÜBÜN BAŞINI AĞRITIYOR"

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Icardi'nin hatalı olduğunu aktaran Ateş, "Ben burada Icardi'ye kızarım. Yöneticilerin yaptığı açıklamaların gazını oyuncular da alıyor. Kulüpten habersiz Instagram'ı kullanırken kulübün başını ağrıtıyor. Icardi bu sebepten ceza alırsa ben faturayı oyuncuya keserim." dedi.

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