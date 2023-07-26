Necati Ateş'ten Fatih Terim ile ilgili sürpriz iddia! Gelen teklifleri açıkladı

Necati Ateş, Spor Gecesi Digital'de birlikte antrenör ekibinde yer aldığı Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğü bırakmadığını ifade eden Necati Ateş'ten sürpriz açıklamalar geldi. İşte Necati Ateş'in açıklamaları...

"HALEN ANTRENÖRLÜK YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Hocam görevde değilken bile arkasından eleştirenlar var. Fatih hoca hiçbir zaman antrenörlüğü bıraktım demedi ki. Fatih Hocanın halen antrenörlük yapmak istediğini biliyorum."

"TEKLİFLER SÜREKLİ GELİYOR"

"Azerbaycan'dan Katar'dan teklifler sürekli geliyor. Bir anda İtalya'dan da teklif gelebilir. Fiorentina'nın efsanesinden bahsediyorsunuz. Her an bir teklif gelip görevine yine başlayabilir belli olmaz"

"HOCALIK YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Hocayı sevenler bu işi yapmasını isteyenler var. Dışarıda neler konuşurlar onu bilemem ama hocalık yapmak istediğini biliyorum"

