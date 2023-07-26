Necati Ateş'ten Fatih Terim ile ilgili sürpriz iddia! Gelen teklifleri açıkladı

Necati Ateş, Spor Gecesi Digital'de birlikte antrenör ekibinde yer aldığı Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğü bırakmadığını ifade eden Necati Ateş'ten sürpriz açıklamalar geldi. İşte Necati Ateş'in açıklamaları...
"Hocam görevde değilken bile arkasından eleştirenlar var. Fatih hoca hiçbir zaman antrenörlüğü bıraktım demedi ki. Fatih Hocanın halen antrenörlük yapmak istediğini biliyorum."
"Azerbaycan'dan Katar'dan teklifler sürekli geliyor. Bir anda İtalya'dan da teklif gelebilir. Fiorentina'nın efsanesinden bahsediyorsunuz. Her an bir teklif gelip görevine yine başlayabilir belli olmaz"
"Hocayı sevenler bu işi yapmasını isteyenler var. Dışarıda neler konuşurlar onu bilemem ama hocalık yapmak istediğini biliyorum"